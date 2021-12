Pinamonti, seconda parte di 2021 da incorniciare: dopo l’Inter è già a +6

Pinamonti con la maglia dell’Empoli sta vivendo una stagione ottima a livello realizzativo. L’attaccante classe ’99, arrivato in Toscana in prestito dall’Inter, si sta ritagliando uno spazio importante in Serie A e a metà campionato ha già migliorato tutte le sue statistiche in carriera

CRESCITA CONTINUA – Il 2021 di Andrea Pinamonti si riassume in 8 gol. Solo 1 segnato con la maglia dell’Inter di Antonio Conte, già da una settimana campione d’Italia (Inter-Sampdoria 5-1, ndr). Poi 7 con l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, in 18 partite di Serie A (vedi classifica). Una seconda parte di anno solare sicuramente da incorniciare per il classe ’99 scuola Inter, visto che a metà stagione Pinamonti ha già superato il suo record stagionale di gol in Serie A (5 sia con il Frosinone sia con il Genoa). E ha eguagliato quello tra i professionisti (7 con il Genoa).

CLASSIFICA MARCATORI – Un dato destinato a crescere nella seconda parte di stagione, quando Pinamonti potrà finalmente raggiungere la doppia cifra. Che ormai è diventato obiettivo minimo. Senza dubbio un bel risultato per l’attaccante in prestito dall’Inter, che al momento è nono nella classifica marcatori della Serie A (vedi classifica completa), tra gli interisti Edin Dzeko a quota 8 e Hakan Calhanoglu 6. A fine stagione quanti gol avrà fatto registrare Pinamonti? Il 2022 può essere l’anno della sua consacrazione e chissà che l’Inter non decida di tenerlo in rosa nella prossima stagione…