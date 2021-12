Inter, mercato di occasioni a gennaio: Kostic ma non solo con 2 cessioni – Sky

Inter, gennaio è in arrivo. Il mercato invernale della squadra campione d’Italia andrà nella direzione delle occasioni. Come riportato da Sky Sport, sul taccuino nerazzurro non c’è solo Kostic per migliorare il reparto di centrocampo

DOPPIO COLPO – L’Inter non ha in mente di fare investimenti nel mercato di gennaio ma andrebbe solo a sostituire qualora ci fossero delle partenze. A riportarlo è Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport vicino all’ambiente nerazzurro. Ad esempio, in difesa può partire Aleksandar Kolarov, che non sta giocando. Così Federico Dimarco, dopo il rinnovo di oggi (vedi articolo), verrebbe considerato principalmente un difensore, a tutti gli effetti. E l’Inter potrebbe puntare su un esterno sinistro a centrocampo. Per quel ruolo piace molto Filip Kostic (Eintracht Francoforte) ma non è l’unico nome. Se parte Matias Vecino a centrocampo, l’Inter guarderà le occasioni per approfittare di un Hakan Calhanoglu-bis come in estate. In pratica, sarà un mercato di occasioni e non di investimenti, con l’obiettivo di rendere la squadra ancora più forte.