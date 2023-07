Frattesi non basta, l’Inter cerca un altro centrocampista: l’idea − SI

L’Inter sta lavorando incessantemente per chiudere la trattativa che porterà all’accordo con il Sassuolo per Davide Frattesi. Ma oltre lui servirà anche un altro centrocampista. Il punto della situazione di SportItalia, che fa riferimento anche a Lazar Samardzic.

CENTROCAMPO − L’Inter ha bisogno di un altro centrocampista oltre Davide Frattesi. La trattativa per il centrocampista del Sassuolo è in chiusura, ma ne serve un altro. Piace molto come noto Lazar Samardzic ma serve un’offerta importante per lui da recapitare all’Udinese. L’Inter lo segue molto da vicino, ma ci sono anche del Milan e del Napoli, quindi non è un’operazione semplice. Secondo SportItalia, è lui il primo nome della lista dopo il neroverde, ma si valutano anche altri nomi per necessità.