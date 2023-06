Frattesi, Inter prima su tutte! Ecco cosa serve per raggiungerlo – SM

Davide Frattesi non sembra solo più un desiderio per l’Inter. La dirigenza nerazzurra è in vantaggio sulle altre pretendenti. Sportmediaset spiega cosa serve per raggiungere del tutto il giocatore del Sassuolo.

POLE POSITION – Che l’Inter sia fortemente interessata a Davide Frattesi non è più un segreto, come anche non lo è il fatto che il club nerazzurro sia in pole position nella trattativa. Rispetto agli altri club, infatti, quello nerazzurro si è attivato prima e ha fatto le giuste mosse. Secondo quanto emerge dall’edizione odierna di Sportmediaset la dirigenza interista ha un accordo di massima con il Sassuolo sulla valutazione di Frattesi: si parla di 35 milioni di euro. In Viale della Liberazione però non si dive incorrere nell’errore commesso lo scorso anno nella trattativa riguardante Gleison Bremer, nella quale l’Inter sembrava essere in vantaggio su tutti i pretendenti.

ACCORDO – Entrando nel vivo della trattativa e stando a quanto riportato da Daniele Miceli, per raggiungere Frattesi a una cifra inferiore da quella richiesta l’Inter punterà a inserire Samuele Mulattieri come contropartita. A questo, però, la dirigenza nerazzurra dovrà aggiungere anche dei colpi di mercato in uscita. Come Robin Gosens, che potrebbe partire in Germania per circa 20 milioni di euro. Da valutare, inoltre, anche un’eventuale offerta dall’Arabia per Marcelo Brozovic per la quale l’Inter potrebbe pensarci (vedi articolo).

Fonte: Sportmediaset – Daniele Miceli