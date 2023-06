Frattesi, Inter ora in pole! Ma un errore da non ripetere – SI

Frattesi è il primo nome nella lista dell’Inter che adesso è in vantaggio sul giocatore rispetto la concorrenza. Ma con un errore da non ripetere, così come evidenziato da Alfredo Pedullà su Sportitalia.

IN POLE – Alfredo Pedullà ha parlato così riguardo il futuro di Davide Frattesi che piace tanto alla dirigenza nerazzurra: «L’Inter ora è in pole, però deve essere mantenuto per evitare che si ripetano le stesse cose della scorsa estate come aspettare che venga ceduto qualcuno. Frattesi sa che ci sono almeno altre due squadre che lo vogliono, come Roma e Juventus. Questa pole position va mantenuta, perché le operazioni vanno chiuse».