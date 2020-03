FIFA, calciomercato prolungato? Una data per dare tempo ai club – Equipe

La FIFA si trova a dover affrontare l’emergenza Coronavirus non solo per quanto riguarda l’organizzazione dei calendari internazionali, ma anche le date del calciomercato. Secondo quanto rivelato da L’Équipe, la finestra di trasferimento potrebbe essere ampliata. Di seguito i dettagli

SOLUZIONE – La FIFA prova a gestire l’emergenza Coronavirus nel miglior modo possibile, impresa di non poco conto (vedi articolo). I vari campionati, infatti, potrebbero riprendere con date scaglionate o, nella peggiore delle ipotesi, non riprendere completamente. Calendari internazionali a parte, la FIFA si trova a dover gestire anche le date riguardanti la finestra di calciomercato. Proprio per via della sempre più probabile flessibilità dei vari campionati, la Federazione starebbe pensando di far iniziare i trasferimenti in ogni Paese il giorno della fine del rispettivo campionato per terminare, in ogni caso, il 31 dicembre 2020. Questa soluzione darebbe dunque tempo ai club di organizzare la stagione senza eccessiva fretta.

Fonte: lequipe.fr