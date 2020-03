Venerato: “Lautaro Martinez-Barcellona? Tre certezze! Sullo Scudetto…”

Lautaro Martinez tiene banco in casa Inter nonostante il calcio sia fermo per l’emergenza Coronavirus. Ciro Venerato, giornalista esperto di calciomercato, parla del numero 10 dell’Inter e del suo futuro al Barcellona. Tra gli argomenti trattati ai microfoni di “Radio Sportiva” anche la possibilità che lo Scudetto non venga assegnato

CERTEZZE – Lautaro Martinez sembra destinato a lasciare l’Inter per sposare la causa Barcellona (vedi articolo). Ciro Venerato parla dell’argentino ma anche della possibilità che lo Scudetto non venga assegnato: «Credo che sarebbe un autogol clamoroso da parte della Federazione assegnarlo se non si dovesse finire il campionato. Sarebbe fuori da ogni logica sportiva, etica e morale, a maggior ragione se consideriamo che ci sono tre squadre che più o meno si equivalgono. Chiudere il campionato tra giugno e luglio? La speranza è quella, ma alla luce dei dati che ci vengono forniti tutti i giorni la speranza diminuisce giorno dopo giorno. Non credo che si possa scendere in campo entro il 3 maggio. Lautaro-Barcellona? Ho tre certezze: l’interesse del club verso il giocatore, quello del giocatore verso il club e l’esistenza di una clausola rescissoria».