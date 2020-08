Fares, contromossa Inter: la Lazio temporeggia, nuovi contatti – AP

Condividi questo articolo

Mohamed Fares SPAL

Fares può davvero essere il colpo low cost a sorpresa per la fascia sinistra dell’Inter. Il giornalista Pedullà – attraverso il proprio sito ufficiale – aggiorna la trattativa che vede impegnate anche Lazio e SPAL

ESTERNO MANCINO – Ennesimo aggiornamento sulla trattativa legata al futuro di Mohamed Fares, che continua a vivere nel limbo. Rispetto alle ultime novità (vedi articolo), adesso è l’Inter che prova a giocare d’anticipo sfruttando lo stop della Lazio. Nella serata di domenica ci sono stati contatti tra la società nerazzurra e la SPAL per discutere dell’esterno mancino classe ’96, valutato 10 milioni di euro. Lo stand-by della Lazio rischia di rimescolare tutte le carte. Nel frattempo l’Inter lavora in uscita per piazzare Dalbert, mentre in entrata il nome di Emerson Palmieri (Chelsea) è sempre da tenere in considerazione per la fascia sinistra. E l’opzione Fares non è più sullo sfondo.

Fonte: Alfredo Pedullà [alfredopedulla.com]