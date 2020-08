Candreva “viola”, altri 5-6 centrocampisti in uscita. Inter, in 2 su Brozovic – Rai

Candreva

Candreva è un altro degli indiziati a lasciare l’Inter in questa sessione di mercato. Venerato – giornalista di “Rai Sport” – a “La Domenica Sportiva – Estate” su Rai 2 presenta uno scenario apocalittico, in particolare per il centrocampo di Conte. In partenza non solo Brozovic

TUTTI VIA – Dopo il punto sul mercato dell’Inter (vedi articolo), Ciro Venerato dettaglia la situazione dei papabili partenti sulla linea mediana: «In uscita tanti centrocampisti: Roberto Gagliardini, Joao Mario, Radja Nainggolan e Matias Vecino. Marcelo Brozovic sta parlando con Arsenal e Tottenham. Forse via addirittura Christian Eriksen, scelta mai avvallata da Antonio Conte, per cui si parla di un ritorno in Premier League».

ALTRE OPERAZIONI – Per Venerato il viavai a centrocampo a breve rischia di essere praticamente totale: «In entrata idea Tanguy Ndombelé per Milan Skriniar con il Tottenham. Marash Kumbulla (Hellas Verona), Emerson Palmieri e N’Golo Kanté (Chelsea), e forse Andrea Pinamonti (Genoa), potranno arrivare se usciranno tutti questi esuberi. Su Antonio Candreva ci sono valutazioni in corso della Fiorentina, più distante il Napoli. Sebastiano Esposito piace al Parma, ma anche a squadre spagnole e francesi. Forse va al Monaco».