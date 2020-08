Collovati: “Tonali non dà garanzie, l’usato sicuro che vuole Conte sì. Messi-Inter…”

Fulvio Collovati

Collovati – ex difensore dell’Inter -, ospite a “La Domenica Sportiva – Estate” su Rai 2, spiega i motivi che hanno portato la società nerazzurra ad abbandonare la pista Tonali. A parte il sogno Messi, la strategia di Conte appare evidente

USATO CERTO – L’analisi fatta da Fulvio Collovati sul mercato nerazzurro spiega la scelta di non investire su un giovane pur di valore: «Dipende sempre dal progetto che hai. Mi sono un po’ stupito dal progetto dell’Inter, che era a medio-lunga scadenza. Invece Antonio Conte è riuscito a imporsi per l’usato sicuro così da provare a vincere nell’immediato. Se cerchi giocatori come Aleksandar Kolarov e Arturo Vidal, che ti danno garanzie perché adesso la carriera dei calciatori si è allungata, sono certezze più che usato sicuro. Un giovane che deve maturare tipo Sandro Tonali, che deve pure integrarsi, ti dà meno garanzie. Lionel Messi sarebbe il sogno della proprietà Suning, che avrebbe tutte le carte in regole a livello economico per farlo. Si parla di una clausola di 70 milioni… Messi si è messo in un bel tunnel, ma oggi conta più la volontà del giocatore. Al Barcellona conviene tenere un giocatore controvoglia?». Questo il pensiero di Collovati, che sembra consigliare agli spagnoli di liberare il fuoriclasse argentino… in direzione Inter?