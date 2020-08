Fares non si sblocca. Altro appuntamento per la...

Fares non si sblocca. Altro appuntamento per la Lazio ma l’Inter c’è – SI

Mohamed Fares SPAL

Fares entro la prossima settimana dovrebbe scoprire in che squadra continuare la propria carriera. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – continua non escludere l’Inter dalla corsa all’esterno della SPAL sebbene la Lazio sia in vantaggio

ESTERNO MANCINO – Il nome di Mohamed Fares continua a riempire le pagine di calciomercato senza particolare risonanza. La trattativa tra la SPAL e la Lazio avanza in silenzio a piccoli passi ma senza ancora chiudere l’operazione. Le parti si aggiorneranno nuovamente in settimana per cercare di definire l’operazione. Nel frattempo l’Inter resta alla finestra per l’esterno sinistro algerino che piace da tempo. La richiesta della SPAL è di 10 milioni di euro per il cartellino del classe ’96 cresciuto nell’Hellas Verona. Entro la prossima settimana dovrebbe sbloccarsi definitivamente la situazione.