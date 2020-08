Tonali virtualmente del Milan, le cifre dell’accordo: arriva lo sconto – Sky

Torino Italy , 08th July 2020. Italian Serie A. Sandro Tonali of Brescia Calcio during the Serie A match between Torino Fc and Brescia Calcio

Tonali lascia il Brescia e si trasferisce al Milan. Cellino, che per diversi mesi si era definito intransigente, ha alla fine acconsentito a un prestito con diritto di riscatto. A riportarlo è il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano, dopo l’anticipazione di Gianluca Di Marzio (vedi articolo).

NIENTE INTER – Sandro Tonali giocherà a Milano, ma non con la maglia dell’Inter. Ecco i dettagli lanciati da Peppe Di Stefano su Sky Sport 24: «Massimo Cellino ha detto sì, Tonali è virtualmente un giocatore del Milan. L’accordo è stato trovato questo pomeriggio sulla base di dieci milioni per il prestito con diritto di riscatto poco inferiore a venti milioni, più dei bonus legati a presenze e obiettivi sia personali sia di squadra. Cellino ha detto sì, ora manca lo scambio di documenti e le firme, previste nelle prossime ore, del giocatore. Tonali è virtualmente un giocatore del Milan. Perché siamo arrivati a questa conclusione? Perché oggi Paolo Maldini e Frédéric Massara sono rimasti chiusi a casa Milan, per tantissime ore. Contatti frequenti con l’Inghilterra e il presidente Cellino, e l’accordo è stato trovato. All’ennesima proposta del Milan Cellino ha detto sì e acconsentito alla volontà del giocatore di rimanere in Italia. Accordo di massima coi club, adesso c’è da trovare l’accordo col giocatore ma è il problema minore. Tonali è virtualmente un giocatore del Milan».