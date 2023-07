Fabbian prima rinnova con l’Inter e poi lascia: un club in pole − CdS

Fabbian pronto a rinnovare con l’Inter, per poi lasciare ancora in prestito il club. Ma stavolta niente Serie B, farà il grande salto nella massima serie

SALTO − Giovanni Fabbian, autentica rivelazione dell’ultima stagione di Serie B con la Reggina, rinnoverà con l’Inter per poi lasciare in prestito il club. Praticamente quello che ha fatto il compagno Mattia Zanotti, ora al San Gallo. Per Fabbian il futuro però non sarà svizzero, bensì italiano. E soprattutto in Serie A. Il Lecce rimane in pole, ma lo prenderà soltanto con la formula del prestito con riscatto e controriscatto. Sulle sue tracce anche Bologna, Genoa e Frosinone.

Fonte: Corriere dello Sport − Eleonora Trotta