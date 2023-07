Retegui-Inter ipotesi sfumata del tutto? Il Genoa fa sul serio − Sky

Retegui non è più ormai da diverso tempo accostato all’Inter, motivo per cui il Genoa si sta muovendo concretamente. Le novità da Gianluca Di Marzio a Sky Sport.

IPOTESI SFUMATA? − Mateo Retegui, che qualche mese fa è stato fortemente accostato all’Inter, potrebbe ora arrivare in Serie A ma non per vestire i colori nerazzurri. Il giocatore, infatti, come confermato da Gianluca Di Marzio in “Buongiorno Calciomercato” su Sky Sport, può approdare al Genoa e prendere il numero 9. Il piano sarebbe quello di offrire un anno all’attaccante come titolare in vista degli Europei del 2024.