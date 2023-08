Fabbian, diverse squadre interessate. Frosinone in pole – Sky

Con il ritorno di Lazar Samardzic all’Udinese si è concretizzato anche quello di Giovanni Fabbian all’Inter. Il futuro del classe 2003 potrebbe comunque non essere nerazzurro per Sky Sport.

PRESTITO – Giovanni Fabbian non rimarrà quasi sicuramente all’Inter. La dirigenza non vuole che il calciatore passi troppo tempo in panchina. L’ultima esperienza alla Reggina è stata assolutamente positiva, l’aspettativa è che continui su questa via anche in Serie A. Su Fabbian il Frosinone è in pole per un prestito secco, ma ci sono anche altre squadre interessate. Niente Udinese perciò per il classe 2003, che aveva già concluso le visite mediche.