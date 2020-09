Esposito: un fattore potrebbe essere decisivo per accettare la SPAL

Sebastiano Esposito Italia Under-21

L’Inter ha l’accordo totale per il passaggio in prestito di Sebastiano Esposito alla SPAL. Manca solo l’ok da parte del calciatore, ma un fattore potrebbe giocare un ruolo chiave nella sua scelta.

FAMIGLIA – Con ogni probabilità Sebastiano Esposito non giocherà per l’Inter nella stagione 2020/21. Nonostante l’ottimo esordio stagionale con la Primavera, il gioiello è destinato a lasciare i colori nerazzurri. La piena disponibilità di Alexis Sanchez e il ritorno di Andrea Pinamonti non garantiranno al giovane talento un minutaggio sufficiente. Pertanto è preferibile accettare un passaggio temporaneo in una realtà meno esigente, dove avrebbe il tempo di formarsi e crescere ancora. Tra i diversi club interessati, ad averla spuntata è la SPAL, che a breve inizierà la stagione di Serie B. Nel club ferrarese gioca anche Salvatore Esposito, fratello maggiore di Sebastiano. Il centrocampista (classe 2000) è tornato a Ferrara dopo una buona stagione in prestito al Chievo Verona, condita da 41 presenze e 1 rete. Chissà che questo fattore familiare non possa risultare decisivo per convincere l’attaccante nerazzurro.