Primavera Inter-Sampdoria 3-0: Esposito protagonista con gol e assist

Primavera in campo, c’è Inter-Sampdoria: allo stadio Breda di Sesto San Giovanni si è appena conclusa la prima giornata del Campionato Primavera 1. I nerazzurri partono con una vittoria

Sì è appena conclusa allo stadio Breda di Sesto San Giovanni Inter-Sampdoria, valida per il primo turno del Campionato Primavera 1 con la netta vittoria dei nerazzurri per 3-0. I giovani nerazzurri conducono una gara con grande autorità il cui risultato non è mai stato in discussione. Gran protagonista Sebastiano Esposito, autore del gol nel primo tempo che ha aperto le marcature e dell’assist a Squizzato per il 2-0. Nel finale arriva anche il 3-0 realizzato da Oristanio che chiude definitivamente la partita per la squadra di Armando Madonna.

INTER: 1 Stankovic; 2 Moretti, 4 Cortinovis, 5 Kinkoue; 7 Vezzoni (16 Sangalli), 8 Mirarchi (17 Wieser), 6 Squizzato (19 Fabbian), 3 Dimarco; 10 Oristanio; 9 Esposito, 11 Satriano (23 Bonfanti)

A disposizione: 12 Botis, 21 Magri, 13 Sottini, 14 Hoti, 15 Moretti A., 16 Sangalli, 17 Wieser, 18 Iliev, 19 Fabbian, 20 Carboni, 22 Akhalaia, 23 Bonfanti

Allenatore: Armando Madonna

SAMPDORIA: 1 Avogadri; 2 Aquino, 3 Obert, 4 Yepes, 5 Angileri, 6 Giordano, 7 Ercolano (17 Francoforte), 8 Siatounis, 9 Yayi, 10 Trimboli, 11 Marrale (20 Krawczyk)

A disposizione: 12 Saio, 22 Zovko, 13 Doda, 14 Brentan, 15 Gaggero, 16 Miceli, 17 Francoforte, 18 Bellucci, 19 Somma, 20 Krawczyk, 21 Sepe, 23 Napoli

Allenatore: Felice Tufano

Reti: 23′ Esposito, 79′ Squizzato

Ammoniti: Trimboli, Siatunis (S)

Arbitro: Matteo Gualtieri

Assistenti: Sergiu Petrica Filip – Marco Matteo