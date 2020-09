Inter, il mercato non è chiuso: manco un elemento. Kanté escluso? – Sky

Condividi questo articolo

Photo 183390664

Luca Marchetti, dagli studi di “Sky Sport”, traccia un punto della situazione sul mercato dell’Inter. L’acquisto di Arturo Vidal non pone fine alle operazioni nerazzurre. E anche il mercato in uscita va tenuto in considerazione.

BILANCIO – In casa Inter le operazioni non sono ancora finite. Oggi l’arrivo di Arturo Vidal completa la zona mediana del centrocampo: per il cileno si attende solo l’ufficialità. Tuttavia, secondo Luca Marchetti, la rosa nerazzurra ha almeno una lacuna ancora da colmare. In diretta a “Campo Aperto Mercato” su “Sky Sport” l’esperto di mercato pone luce sulla fascia mancina, dove l’Inter insegue Marcos Alonso e Emerson Palmieri. Qui Ivan Perisic potrebbe fungere da buona risorsa, mentre Dalbert è fuori dai giochi. Il club cercherà di piazzare l’esterno in brasiliano: il desiderata è la cessione definitiva, ma sembra più realistico un nuovo prestito. L’arrivo di Vidal escluderebbe tuttavia un’accelerata sulla trattativa per Ngolo Kanté del Chelsea. Per arrivare al mediano francese si attenderanno eventuali nuove cessioni dall’Inter, vista la sua quotazione. Gli esuberi in rosa sono diversi, e la necessità di liberarsene è duplice. Per motivi di bilancio (da tradursi in plusvalenza) e per ampiezza del roster. Le successive settimane di mercato, in casa nerazzurra, dipenderanno quindi da quanto si riuscirà eventualmente ricavare dalle cessioni.