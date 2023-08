Esposito, futuro in Serie A. Trattativa avanzata per il prestito

L’Inter sta per cedere uno degli attaccanti protagonisti della tournée in Giappone, Sebastiano Esposito. L’ex Bari rimarrà in Serie A secondo Gianluca Di Marzio.

FIDUCIA – Finalmente un’altra possibilità in Serie A. Sebastiano Esposito rimarrà nella massima categoria in Italia, il suo trasferimento all’Hellas Verona è molto vicino. L’attaccante potrebbe finire a giocare con la squadra veneta in prestito.

fonte: gianlucadimarzio.com