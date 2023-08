Inter, Balogun opzione concreta per un motivo. E Beto? – Sky

La questione attaccanti è quella centrale per l’Inter nelle prossime ore. Simone Inzaghi ha bisogno della sua punta, da Sky Sport Luca Cilli parla di Balogun e Beto.

SFIDA – Falorin Balogun non è stato convocato neanche nella Community Shield, l’Arsenal lo tiene fuori rosa e l’Inter è tornata prepotentemente sul calciatore. La situazione con i Gunners aiuta nella trattativa, Mikel Arteta non prende affatto in considerazione l’americano per la sua rosa. La richiesta dell’Arsenal è comunque alta, nel caso in cui vada male l’Inter virerà su Beto. Il portoghese per ora è defilato, rimane solo un’alternativa visti anche i buoni rapporti con l’Udinese.