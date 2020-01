Eriksen sempre piÃ¹ convinto dell’Inter! Nerazzurri aspettano un aiuto – SM

Eriksen sempre più convinto dell’Inter! Nerazzurri aspettano un aiuto – SM

Altri passi in avanti per l’arrivo di Christian Eriksen all’Inter. Secondo quando riportato nel notiziario di “Sportmediaset”, il giocatore è sempre più convinto di trasferirsi a Milano senza aspettare la scadenza di contratto. E i nerazzurri aspettano un aiuto per indirizzare la trattativa

AGENTE A LONDRA – Tanti tavoli aperti nel mercato dell’Inter. Oltre allo scambio Politano-Spinazzola, con il Milan che ha proposto Kessie per arrivare a Vecino (vedi qui), i nerazzurri continuano a lavorare sul sogno Eriksen. E ci sono sempre più passi in avanti nella trattativa per il centrocampista. L’agente si trova ora a Londra per trattare con il Tottenham dopo il blitz a Milano. L’offerta dei nerazzurri, accettata dal giocatore, è di 8 milioni di euro più bonus a stagione.

L’ASSIST DI MOU – Eriksen sembra sempre più convinto di andare all’Inter e di non aspettare la scadenza di contratto a giugno, che gli aprirebbe scenari più ampi nel mercato. I nerazzurri devono trovare l’accordo con il Tottenham sulla cifra per fare arrivare il danese a Milano già a giugno. In questo senso, Beppe Marotta si aspetta un aiuto da parte di José Mourinho, che dovrebbe indirizzare le scelte della società per non perdere il giocatore a parametro zero a giugno.