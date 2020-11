Eriksen-PSG, il danese non Ã¨ prioritÃ  per diverse ragioni

Eriksen-PSG, il danese non è priorità per diverse...

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, non sembrerebbe essere un’opzione per il PSG in questo momento

SITUAZIONE – Il sito dt.dk riporta dichiarazione da parte di Simone Rovera, giornalista di Telefoot, che allontana decisamente l’ipotesi trasferimento del centrocampista danese dall’Inter al PSG. «In questo momento Eriksen non sembra un’opzione per il Paris Saint-Germain. Ci sono diverse ragioni per questo. Prima di tutto, per ragioni economiche. Il PSG ha perso fino a 100 milioni di euro quest’anno e tale perdita potrebbe aumentare. Ed Eriksen ha uno stipendio enorme all’Inter. Guadagna 7,5 milioni di euro. Quindi non è una priorità al momento».

