VIDEO – Muntari piega la Juventus, trionfo dell’Inter di Mourinho

Sulley Muntari Inter-Juventus

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 22 novembre 2008. Nel derby d’Italia contro la Juventus, ai nerazzurri basta un tocco di Sulley Muntari per portare a casa i tre punti.

NO STRESS – Il derby d’Italia tra Inter e Juventus del 22 novembre 2008 è uno dei più tranquilli che si ricordino. Il divario tra le due squadre, in quel momento storico, è netto, con i nerazzurri che vengono da due scudetti consecutivi più quello scucito proprio ai bianconeri nel 2005-2006. E la differenza si vede nettamente anche in campo. Il primo tempo della sfida è una sinfonia composta da esclusivamente da note nerazzurre. Le occasioni capitano sui piedi di Dejan Stankovic, Zlatan Ibrahimovic e sulla testa di Sulley Muntari. Soprattutto lo svedese spreca clamorosamente un contropiede, con il tiro a incrociare che esce sfiorando il palo. E un’occasione capita sui piedi del numero 8 anche nella ripresa: altro spreco, ma sono solo le prove generali prima del gol. Che arriva finalmente al 72′: Adriano controlla un lancio in area con qualche difficoltà, appoggiando poi proprio per Ibrahimovic. Stavolta lo svedese punta solo sulla potenza, ma gli esce un diagonale smorzato e per nulla preciso. Fortunatamente sul secondo palo è appostato Muntari, a cui basta un tocco di sinistro per accomodare il pallone in rete. Sarà l’unica rete della gara, che l’Inter vince confermando il suo dominio sulla Serie A. E trova il primo successo in campionato sui bianconeri dopo la loro retrocessione per Calciopoli. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” gli highlights di Inter-Juventus.