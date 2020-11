PSG, Icardi: “Mai visto un gruppo cosÃ¬ da nessun’altra parte. Per me…”

PSG, Icardi: “Mai visto un gruppo così da nessun’altra parte. Per me…”

Mauro Icardi, attaccante del PSG ed ex Inter, ha parlato dell’atmosfera che si respira all’interno dello spogliatoio della squadra parigina

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Mauro Icardi, attaccante del PSG ed ex Inter, ai microfoni di Telefoot sull’atmosfera che si respira nel gruppo della squadra parigina. «Sono nel calcio da molti anni ormai. Ma questo spogliatoio, questo gruppo che si è formato la scorsa stagione, non l’avevo mai visto da nessun’altra parte. Mbappe e Neymar? Per me giocare con gli attaccanti a questo livello è un onore. Kylian e Neymar sono tra i 3 o 4 migliori giocatori al mondo, lo dimostrano in ogni partita».

