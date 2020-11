Eriksen porta all’Inter un big del Real Madrid? Dialoghi già in corso tra le parti

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Eriksen può tornare utile all’Inter a un anno di distanza dal suo arrivo a cifre low cost. In Germania – precisamente l’emittente Sky Sport Deutschland – sono sicuri dell’operazione in corso con il Real Madrid per concludere uno scambio di primissimo livello

DESTINAZIONE DI LIVELLO – La partita tra Inter-Real Madrid in programma a Milano domani sera, dopo l’andata a Madrid, non si gioca solo sul campo. Conclusa con reciproca soddisfazione l’operazione Achraf Hakimi in estate, le due società sono pronte a venirsi nuovamente incontro per far quadrare in propri conti. Economici e sportivi. In casa Inter è ormai in uscita Christian Eriksen, su cui a quanto pare non esiste solo la pista del prestito con destinazione obbligata (vedi articolo). L’ipotesi spagnola è viva, anche perché Eriksen accetterà solo una destinazione adeguata alle sue ambizioni.

PROBLEMA DI CIFRE – Al contrario, in casa Real Madrid il separato in casa si chiama Isco, che è finito in fondo alle gerarchie di Zinedine Zidane per la posizione più offensiva a centrocampo. Un po’ come il danese nelle idee di Antonio Conte all’Inter. Nonostante si tratti di uno scambio tra profili simili nonché coetanei, la distanza tra le parti c’è ed è di natura finanziaria. Il Real chiede 60-70 milioni di euro per Isco, cifra che l’Inter oggi non può chiedere per Eriksen. Saranno necessari altri incontri prima che questo scambio possa avvenire, ma intanto i discorsi tra Inter e Real Madrid sono già stati avviati. Chissà se Inter-Real Madrid di domani sera sia di buon auspicio per parlarne meglio…