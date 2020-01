Eriksen in campo dal 1′ con il Tottenham....

Eriksen in campo dal 1′ con il Tottenham. Inter spettatrice interessata

Christian Eriksen giocherà titolare in Tottenham-Liverpool, gara in programma alle 18:30 di oggi. Il centrocampista, nonsotante le voci che lo accostano all’Inter, viene schierato nuovamente titolare da José Mourinho.

TITOLARE – Christian Eriksen, nonostante le voci che lo vogliano in orbita Inter (qui le ultime notizie), partirà titolare. José Mourinho, infatti, gli ha affidato le chiavi del centrocampo nella sfida che vedrà il Tottenham affrontare i Campioni d’Europa del Liverpool. L’Inter è spettatrice interessata, curiosa di vedere in che modo il calciatore danese approccerà la gara. In attesa di nuovi sviluppi di mercato.