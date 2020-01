Fonseca: “Roma pronta a lottare con Inter e Juventus. Conte e Sarri…”

Intervenuto in conferenza stampa prima di Roma-Juventus, Paulo Fonseca – allenatore dei giallorossi – ha parlato delle potenzialità della sua squadra e dello stato di forma dell’Inter e dei bianconeri, guidate da due grandi tecnici come Antonio Conte e Maurizio Sarri.

ANNO ZERO – «Tutti sanno che per noi questo è l’anno zero. Siamo all’opera per rendere la Roma più forte. In breve tempo si stanno creando le condizioni di una squadra che potrà lottare contro Inter e Juventus». Con queste parole Paulo Fonseca, tecnico dei giallorossi, ha lanciato la sfida a bianconeri e nerazzurri. «Ci vorrà poco tempo. Contro i bianconeri dovremo giocare e difendere come contro l’Inter. Queste partite richiedono grande rigore difensivo. Non possiamo sbagliare in difesa contro squadre di questo genere. Il nostro modo di difendere è lo stesso: alti, lontani dalla porta, squadra corta e senza spazi tra le linee».

AMMIRAZIONE – «La Juventus è molto forte quando cercano lo spazio tra le linee, dobbiamo essere concentrati e corti». Chi preferisce Fonseca? Nessuna delle due, ammirazione per entrambe: «Sono due squadre completamente diverse nel modo di pensare il gioco. Non preferisco nessuna delle due, entrambe mi piacciono. Sono due squadre con idee molto forti dell’allenatore. L’idea di Conte è molto marcata, lo stesso vale per Sarri. Sono due modi di giocare diversi, ma mi piacciono entrambi».