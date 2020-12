Eriksen, un’idea in testa per la destinazione. Per...

Eriksen, un’idea in testa per la destinazione. Per l’Inter due gli obiettivi – SI

Eriksen

Eriksen dovrà andare via a gennaio, dato che non rientra nei piani dell’Inter. Nel corso di “Sportitalia Mercato” Alfredo Pedullà ha spiegato dove il danese vorrebbe andare in questa sessione di trasferimenti, con gli obiettivi per rimpiazzarlo.

LE MOSSE – Alfredo Pedullà parla dei nomi in entrata e in uscita: «Gervinho resta un’opzione se uscisse Andrea Pinamonti, il resto vediamo in base a Christian Eriksen se qualcuno vuole pagare il cartellino o fare uno scambio. Gennaio non è un mese di grandi esborsi, perché l’Inter ha una strategia chiara. L’Eriksen-bis va evitato. I soldi non ci sono, quindi o devi avere delle idee o devi fare uno sforzo. I nomi sono due: Rodrigo de Paul, che puoi fare in stile Nicolò Barella ma deve essere d’accordo l’Udinese, e Leandro Paredes se dovesse entrare nello scambio. L’opzione Premier League per Eriksen sarebbe possibile, probabile. Dopo questo tour de force, se l’Inter prendesse dei soldi lì, potrebbe ragionarci indipendentemente dallo scambio. Paredes è un centrocampista giovane, che piace ad Antonio Conte, ma per Eriksen il campionato in testa è la Premier League».