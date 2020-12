Nainggolan al Cagliari ma non solo. Per l’Inter...

Nainggolan al Cagliari ma non solo. Per l’Inter altro prestito in vista

L’Inter ieri ha definito la cessione di Nainggolan in prestito al Cagliari (vedi articolo). Il belga è il primo che si muove in uscita e non sarà certamente l’unico. Nel frattempo, secondo Sport Mediaset, c’è già un secondo nome destinato a un nuovo trasferimento.

IN USCITA – L’Inter deve pensare a sistemare diverse situazioni della propria rosa. Se Radja Nainggolan è già definito al Cagliari, con l’operazione che sarà ufficiale da lunedì (giorno di apertura del mercato), i nerazzurri possono pensare agli altri. Christian Eriksen è il nome principale, ma ce ne sono altri da tenere in considerazione. Uno di questi, secondo Sport Mediaset, è quello di Lucien Agoumé. Il classe 2002 si è trasferito in prestito allo Spezia a settembre, ma ha collezionato appena quattro presenze (tre in Serie A e una in Coppa Italia). L’Inter è insoddisfatta dello scarso impiego del centrocampista e sta valutando il prestito a una nuova società. Pertanto, dopo aver piazzato Nainggolan, ora anche Agoumé entra nella lista delle operazioni da concludere.