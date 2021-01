Eriksen-Dzeko, nessuno scambio. Il bosniaco vuole restare a Roma

Christian Eriksen Inter-Bologna – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Christian Eriksen e Edin Dzeko non percorreranno percorsi inversi tra Milano e Roma. Ciro Venerato fa il punto, in collegamento con “La Domenica Sportiva” su “Rai2”.

RESTARE – Christian Eriksen può ancora andarsene dall’Inter, ma difficilmente la sua destinazione sarà Roma. Secondo quanto dichiara Ciro Venerato, infatti, non ci sarà nessuno scambio con Edin Dzeko. Il bosniaco vuole restare in giallorosso. Nonostante i problemi col tecnico Paulo Fonseca, Dzeko intende rimanere a Roma e alla Roma. Secondo quanto riporta il giornalista esperto di mercato, l’attaccante sarebbe disposto a rinunciare anche alla fascia di capitano. Non vi sarà quindi alcuno scambio, con nessuna formula, tra lui e Eriksen.