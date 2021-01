VIDEO – Genoa-Cagliari 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Mattia Destro Genoa-Crotone

Genoa-Cagliari, match della diciannovesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



NIENTE ESONERO: RINNOVO – Genoa-Cagliari 1-0 nella diciannovesima giornata di Serie A. Il Genoa prosegue la sua risalita in classifica, con Davide Ballardini che ha ottenuto undici punti (su diciotto totali) in appena sei partite. Al 10′ lancio per Eldor Shomurodov che disorienta due avversari, tocco centrale per Kevin Strootman che con un grande assist libera Mattia Destro per il tiro che sblocca il risultato. Decide anche l’incontro, nonostante il Cagliari abbia diverse occasioni. La prima di Joao Pedro, con una gran parata a mano aperta di Mattia Perin. Il portiere dei liguri, sempre nel primo tempo, fa un altro prodigio su conclusione a botta sicura dell’ex Giovanni Simeone. Nella ripresa prende la traversa Nahitan Nandez, ma il suo era un cross senza possibilità di diventare tiro. Miha Zajc, Davide Zappacosta e Goran Pandev falliscono il raddoppio, il Cagliari ha la grossa chance per punire al 91′ ma Alberto Cerri spara altissimo da due passi. Settima sconfitta consecutiva per i sardi, ma Tommaso Giulini a fine partita a sorpresa annuncia il rinnovo di Eusebio Di Francesco. Di seguito il video con la sintesi di Genoa-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.