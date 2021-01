Eriksen, due club si muovono ma frenati. L’Inter sblocca in un caso – Sky

Eriksen ieri non ha giocato in Roma-Inter, anche se forse nel finale sarebbe servito. Il danese resta in uscita, con due squadre che hanno manifestato interesse: secondo quanto riportato durante “Sky Calcio Club”, però, c’è un ostacolo.

PRENDE TROPPO – Christian Eriksen è sempre in uscita, con la vicenda di venerdì legata al suo agente che non aiuta (vedi articolo). Secondo Sky Sport il centrocampista danese è prigioniero del suo ingaggio da sette milioni di euro netti a stagione: questo frena molti interessi. Le altre sue squadre in carriera, Ajax e Tottenham, stando al giornalista Marco Demicheli lo rivorrebbero ma non a queste condizioni di stipendio. Gli Spurs, in particolare, gli davano tre milioni fino a un anno fa, meno della metà di adesso. Sarà difficile piazzarlo, a meno che l’Inter non partecipi, ma i rapporti con l’agente non sono dei migliori. Solo in caso di cessione di Eriksen, magari con un prestito oneroso e con l’ingaggio a carico della società acquirente, potrebbe sbloccarsi il mercato in entrata dell’Inter per una punta.