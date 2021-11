Eriksen, dall’Ajax arriva la smentita: nessun contatto diretto con l’Inter

Sulla vicenda Eriksen oggi si è parlato di opzione Ajax, nel caso in cui dovesse essere confermato che il danese in Italia non potrà giocare (vedi articolo). Il club olandese, però, smentisce la voce.

NON È VERO – Christian Eriksen è a riposo da quasi cinque mesi, dopo il malore in Danimarca-Finlandia del 12 giugno. Al momento, come confermato anche dall’Inter la scorsa settimana (vedi articolo), non ci sono novità sul suo stato di salute. La società sta dando al giocatore tutto il tempo, come ovvio, per capire come procedere dopo i problemi al cuore. Senza fretta, soprattutto senza il mercato dietro. In giornata si è diffusa la voce di un’orientamento di Eriksen a tornare all’Ajax, il suo primo club. Questo perché in Olanda i regolamenti permettono di giocare anche con un defibrillatore, a differenza dell’Italia e come dimostra Daley Blind. Il dirigente del club di Amsterdam, Marc Overmars, alla TV danese BT ha però smentito: nessun contatto per Eriksen, né tantomeno interesse.