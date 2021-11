Inter Primavera di mattina: con lo Sheriff in Youth League si gioca ‘presto’

L’Inter Primavera aprirà il mercoledì nerazzurro in Moldavia. La squadra di Chivu, come quella di Inzaghi, sarà ospite dello Sheriff ma in UEFA Youth League.

PROVE DI ALLUNGO – L’Inter Primavera sarà impegnata alle 11, ora italiana, in casa dello Sheriff. Si gioca la quarta giornata del Gruppo D di UEFA Youth League, e rispetto alla prima squadra la situazione è ben diversa. I nerazzurri di Cristian Chivu sono primi nel girone con sette punti (pareggio all’ultimo col Real Madrid all’esordio e due vittorie di fila), segue lo Shakhtar Donetsk a -1, i blancos a quota quattro e i moldavi ancora fermi a zero. Un altro successo, il terzo consecutivo, permetterebbe di avvicinare la qualificazione. Per la Primavera, reduce dall’1-1 col Cagliari, l’obiettivo è il primo posto perché si eviterebbe il turno intermedio, che tocca invece a chi arriva secondo. Per Sheriff-Inter quindi appuntamento alle 11, con Inter-News.it che come di consueto fornirà aggiornamenti in tempo reale.