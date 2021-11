Eriksen, addio Inter già a gennaio? Il suo futuro è all’Ajax – CdS

Eriksen potrebbe salutare l’Inter già a gennaio o nei mesi successivi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il suo futuro è all’Ajax.

FUTURO – Non sono ancora questi i giorni della decisione definitiva, ma come riportato questa mattina dal quotidiano romano, gli indizi portano a un addio certo di Christian Erksen all’Inter a gennaio o nei mesi successivi. Magari attraverso una risoluzione del contratto e una minusvalenza a bilancio come per Radja Nainggolan e Joao Mario. Ma il quotidiano si interroga. cosa farà in futuro l’olandese? L’orientamento è quello di continuare a giocare, magari in patria, precisamente all’Ajax. Di certo dalla sua partenza la società nerazzurra non ricaverà soldi, ma risparmierà lo stipendio da 7,5 milioni di euro a stagione fino al 2024. Per lui ottenere l’idoneità sportiva in Italia con il defibrillatore sottocutaneo è da escludere, e inoltre, bisognerebbe avere la certezza che l’aritmia era frutto di un virus o di un’infiammazione nel frattempo sparita.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.