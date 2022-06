Empoli, non solo Satriano. Preso Destro: esperienza e giovinezza – Sky

L’Empoli di Corsi sta piazzando vari colpi in questo calciomercato. Dopo aver chiuso per Satriano con l’Inter ora arriva anche Mattia Destro svincolato.

SVINCOLATO – L’Inter ha piazzato Martin Satriano in prestito all’Empoli. Ma i toscani, non si sono fermati a lui per il reparto offensivo. Come riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport L’Originale, è stato piazzato il colpo Destro. «L’Empoli ha preso Mattia Destro con i toscani che hanno anticipato tutta la concorrenza. Accordo raggiunto, un anno di contratto. I toscani hannoa già preso Satriano come giovane e ora prendono un attaccante esperto per il reparto sostituendo Pinamonti».