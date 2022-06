Sensi, era praticamente impossibile piazzarlo a titolo definitivo

L’Inter ha molte pedine in “esubero” che andranno piazzate. Quest’oggi, dopo un meeting tra Marotta e la dirigenza nerazzurra e Adriano Galliani, si è chiuso per Sensi al Monza.

FORMULA – Sarà un prestito secco e dunque, poi, Sensi tornerà di nuovo a Milano. Ma c’era qualcuno che davvero pensava che il centrocampista venisse piazzato a titolo definitivo? Era praticamente impossibile. Sensi di fatto non ha una stagione “normale” dai tempi del Sassuolo a causa dei continui stop, infortuni e minutaggio davvero scarso. La Sampdoria doveva essere il trampolino di lancio per Sensi ma così non è stato e ora il giocatore andrà a Monza per riscattarsi definitivamente. Le qualità tecniche non si discutono, certo, ma servirà ritrovare continuità.