Sensi, tutto fatto tra Inter e Monza. Ma manca il sì del giocatore – Sky

Stefano Sensi al Monza? Tutto fatto tra le due società, Inter e brianzoli, ma manca ancora l’approvazione del giocatore per la nuova meta in prestito secco.

APPROVAZIONE – Come riporta bene Gianluca Di Marzio a Sky Sport Calciomercato L’Originale il Monza ha trovato l’accordo con l’Inter per il prestito secco di Stefano Sensi. Dunque tutto fatto? Non ancora. Manca ancora il sì del giocatore. C’è da capire se accetterà oppure no. Certo è che, se Sensi vuole ripartire e rilanciarsi, dovrebbe accettare. Il Monza e Monza sono ambiziosi. La piazza è importante e dunque sarà importante per rilanciarsi.

Fonte: Sky Sport