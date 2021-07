Emerson Palmieri, sempre nel mirino Inter. Spunta un altro club di A – Sky

Emerson Palmieri continua a essere nel mirino dell’Inter per la fascia sinistra. A confermarlo è Emanuele Baiocchini di “Sky Sport”, che sottolinea come anche la Roma si sia inserita nella corsa al terzino del Chelsea.

CORSA A DUE – Emerson Palmieri continua a essere un obiettivo per la fascia sinistra dell’Inter. Ma non solo. Secondo quanto riporta Emanuele Baiocchini di “Sky Sport”, infatti, anche la Roma sarebbe entrata nella corsa all’esterno del Chelsea. Queste le sue parole: «Emerson Palmieri può tornare in Italia. L’Inter è forte su di lui, ma anche la Roma si è aggiunta dopo il problema avuto da Leonardo Spinazzola. Probabilmente però i nerazzurri sono in vantaggio, per un giocatore che potrebbe tornare in Italia dal momento che ha poco spazio al Chelsea e che è in scadenza di contratto nel 2022».