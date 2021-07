Sfuma ufficialmente per l’Inter l’idea Rafael Santos Borré. L’attaccante del River Plate era stato accostato ai nerazzurri, ma – come anticipato la scorsa settimana (vedi articolo) – è stato ufficialmente annunciato oggi dall’Eintracht Francoforte.

COLPO SFUMATO – Niente Inter per Rafael Santos Borré. Il giocatore ex River Plate era infatti nel taccuino degli uomini mercato nerazzurri, anche se negli ultimi giorni le voci su di lui si erano affievolite. Il motivo è presto spiegato. L’attaccante colombiano è infatti approdato ufficialmente in Germania, all’Eintracht Francoforte, che lo ha annunciato proprio nella giornata di oggi. Un nome in meno, quindi, per il club nerazzurro.