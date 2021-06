Emerson Palmieri prima scelta di Inzaghi per l’Inter: un vantaggio – Sky

Emerson Palmieri potrebbe essere il nome giusto per la fascia sinistra dell’Inter. L’italo-brasiliano, che farà gli Europei con la Nazionale di Mancini, è fra i sacrificabili del Chelsea. Manuele Baiocchini, nell’edizione di Sky Sport 24 dedicata al calciomercato, segnala il terzino come uno dei preferiti di Inzaghi.

SCELTA TECNICA – L’Inter dovrà muoversi sulle fasce, a prescindere da come si risolverà la vicenda Achraf Hakimi. Secondo il giornalista Manuele Baiocchini a sinistra c’è un preferito e un vantaggio in caso di trattativa: «Emerson Palmieri. Perché? Ha il contratto in scadenza, vuole tornare in Italia e Simone Inzaghi l’ha messo in testa alle sue scelte. Già conosce il campionato italiano, conosce tutto. Probabilmente l’Inter andrà su di lui, anche perché ha il contratto in scadenza nel 2022. Adam Marusic? Probabilmente la Lazio vorrà tenerlo con Maurizio Sarri, per giocare terzino destro. Anche se ha il contratto in scadenza nel 2022 e gli dovrà proporre il rinnovo per non rischiare di perderlo a parametro zero».