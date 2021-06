Lukaku ha deciso Belgio-Croazia, con l’unico gol della partita (vedi articolo). L’attaccante dell’Inter, parlando a RTBF dopo l’amichevole, si è soffermato sull’aver riscattato il mediocre pari con la Grecia di metà settimana.

IL RISCATTO – Romelu Lukaku è soddisfatto per quanto mostrato dal Belgio nell’ultima amichevole prima degli Europei: «Non avevamo mostrato buona intensità contro la Grecia. Stasera, invece, abbiamo fatto una buona partita, completa. Abbiamo dimostrato di essere maturi, soprattutto in fase di possesso. Siamo riusciti a far capire che non pensiamo solo ad attaccare, ma che possiamo giocare anche più tranquilli. Dobbiamo essere contenti di questa prestazione, soprattutto perché la Croazia è una squadra forte. Le critiche dopo la Grecia? Facciamo il nostro lavoro, io non mi concentro troppo su quello che dice la stampa. Ora ci concentriamo sugli Europei: il nostro campo base sarà in Belgio, sappiamo che ci sarà la pressione dei tifosi. Ma ci alleniamo per far sì che la pressione sia sugli avversari: abbiamo qualità ed esperienza, dobbiamo continuare così».

Fonte: RTBF