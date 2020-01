Emerson Palmieri-Inter ferma, avanza la Juventus: contatti e ecco l’offerta

Condividi questo articolo

Emerson Palmieri potrebbe essere uno dei nomi nel mirino dell’Inter sulla fascia sinistra. I nerazzurri, però, non sono avanti nella corsa al calciatore, con la Juventus che, invece, sta muovendo dei passi concreti. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul futuro del calciatore riportati da “Sport Mediaset”

NUOVA SFIDA SUL MERCATO – Emerson Palmieri è sceso nelle gerarchie del Chelsea sulla fascia sinistra. Il calciatore è nel mirino di Inter e Juventus in Italia, con i bianconeri che stanno avanzando per portare avanti il colpo. I contatti sono reali e la società è pronta a formulare un’offerta di prestito con obbligo di riscatto per averlo già a gennaio. Parallelamente De Sciglio potrebbe lasciare il club torinese.