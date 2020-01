Kumbulla piace, rumors Inter lontani. Napoli in pole: affare per giugno

Kumbulla stupisce in Serie A con la maglia del Verona. Il centrale è stato accostato anche all’Inter nelle scorse settimane, ma i nerazzurri sembrano concentrati su altri obiettivi. Intanto, il Napoli continua il pressing sul calciatore, come riporta “Il Corriere dello Sport”

UN TALENTO DA SEGUIRE – Le prestazioni di Marash Kumbulla non sono passate inosservate in casa Inter. I nerazzurri seguono il centrale, ma non sono previste accelerazioni. Il Napoli, invece, appare particolarmente interessato: relazioni continue per il difensore, seguito di continuo. Giuntoli è pronto a passare dal monitoraggio ai fatti, ma restano ancora sei mesi prima di passare ai fatti. E chissà che l’Inter in questo periodo non decida di inserirsi nella corsa al calciatore.