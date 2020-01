Asamoah vicino al rientro, ma non basta. Marcos Alonso-Acuna: Inter su 4

Asamoah è un tassello fondamentale sulla fascia sinistra nel 3-5-2 di Conte. L’esterno è stato limitato dal recente infortunio, ma è pronto a tornare a disposizione. Il mercato, però, non si ferma e un acquisto in quella zona di campo appare essenziale: Marcos Alonso e Acuna i nomi più caldi

INFORTUNIO ALLE SPALLE – Asamoah è prossimo al rientro e chissà che non possa essere convocato già contro il Napoli. Nonostante le buone prestazioni di Biraghi, l’ex Udinese sembra fondamentale nelle gerarchie di Conte. Il suo dinamismo, però, è strettamente legato alla condizione fisica. Occorrerà lavorare duramente per tornare al 100%, ma il mercato dovrà ampliare le rotazioni in casa Inter. Marcos Alonso e Acuna sono i nomi più accostati in quel ruolo, ma non ci sono solo loro.

UN COLPO A SINISTRA – Biraghi e Asamoah ad oggi si sono alternati con buoni risultati, ma Conte aspetta il salto di qualità. Se ci sarà l’occasione, la rosa andrà impreziosita con un esterno sinistro d’esperienza e qualità. Marcos Alonso entusiasma per trascorsi e caratteristiche, ma la richiesta del Chelsea è proibitiva. L’attenzione dei nerazzurri è anche rivolta verso Acuna, nome meno roboante, ma comunque utile alla causa. Occhio agli outsider: Emerson Palmieri ha già dimostrato in Italia di essere perfetto in quel ruolo. Occhio anche a Kurzawa, dietro nelle gerarchie, ma vantaggioso sotto il profilo economico.