Mertens manca, niente miracoli. Napoli-Inter, il futuro è adesso: arriva a 0?

Mertens è nel mirino di Conte a parametro zero, ma intanto non dovrebbe prendere parte a Napoli-Inter. Il belga non recupera, con Milik che partirà al centro dell’attacco. Il mercato intanto va avanti e il classe 1987 potrebbe presto trasferirsi a Milano: ecco le ultime novità riportate da “Calciomercato.com”

DAL CAMPO AL MERCATO – Non sono previsti miracoli per Napoli-Inter con Dries Mertens che non dovrebbe far parte della partita. Un match particolare per l’attaccante che avrebbe affrontato quella che potrebbe essere la sua futura squadra. L’Inter, infatti, segue con grande attenzione la situazione del calciatore che da anni piace ad Ausilio. A parametro zero, le condizioni sarebbero particolarmente favorevoli. Occhio alla concorrenza: Roma, Atletico Madrid, club inglesi e tedeschi restano in corsa.