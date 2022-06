Dzeko vice Benzema, dalla Spagna sicuri: il Real Madrid ci pensa davvero

Il Real Madrid sta seriamente pensando di ingaggiare Edin Dzeko in vista della prossima stagione. Il bosniaco, secondo Sport, è stato individuato come sostituto perfetto di Karim Benzema in attacco.

DALLA SPAGNA – Il Real Madrid sta seriamente pensando a Edin Dzeko come vice Karim Benzema. Il bosniaco ha un contratto fino al 2023 e un valore di mercato di 4 milioni, anche se l’Inter potrebbe liberarlo gratuitamente. Edin Dzeko sarebbe uno dei maggiori indiziati in attacco per poter lasciare l’Inter (vedi QUI).

Fonte: Sport.es