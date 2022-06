Lukaku torna a casa dopo aver chiesto scusa. Sacrificio Skriniar per i conti

Lukaku torna all’Inter dopo aver chiesto scusa a tutto l’ambiente. Ha capito l’errore e ha fatto di tutto per riprendersi i nerazzurri.

MISSIONE COMPIUTA – Romelu Lukaku torna a casa, torna all’Inter dopo aver chiesto scusa a tutti. L’interessato ha ammesso l’errore, rinuncerà pure a tanti soldi. Una trattativa che farà scuola per la sua unicità, che Lukaku ha voluto far condurre a Sébastien Ledure, suo avvocato di fiducia, dopo essere andato pure allo scontro con Federico Pastorello, che puntava a piazzare l’assistito in una big del calcio europeo. Il belga alla fine è riuscito nell’obiettivo, per somma gioia di Simone Inzaghi che mai avrebbe immaginato di ritrovare ai suoi ordini quel campione che aveva ammirato in allenamento. A riequilibrare i conti il sacrificio di Milan Skriniar su cui in pole resta il Psg (che ha offerto 9,2 milioni all’anno al giocatore) anche se l’Inter spera nel contro sorpasso del Chelsea.

Fonte: Tuttosport