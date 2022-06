VIDEO – Dopo Lukaku l’Inter incontrerà Dybala: distanza ancora da colmare

In queste ore l’Inter ha intenzione di definire il ritorno di Romelu Lukaku (vedi video). Poi inizierà a pensare più concretamente a Paulo Dybala, con il cui entourage è previsto il secondo incontro per limare i dettagli contrattuali. Il doppio colpo in attacco è in cantiere da tempo: andrà in porto? Di seguito il video dell’aggiornamento della Redazione di Sky Sport

