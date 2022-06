Dzeko vice-Benzema? Arriva smentita. Correa situazione complicata – CdS

L’Inter ha molte operazioni di mercato avviate con qualcuna già conclusa. C’è poi da pensare anche al mercato in uscita con vari attaccanti, come Dzeko e Correa, destinati a lasciare l’Inter.

DESTINI – Se davvero arrivassero Romelu Lukaku e Paulo Dybala e Lautaro Martinez venisse tenuto, allora ci sarebbero troppi attaccanti in rosa. Come riporta il Corriere dello Sport, il Real Madrid ha smentito categoricamente un interesse per Dzeko come vice-Benzema. La notizia era uscita da Marca, quotidiano spagnolo. Dunque niente da fare per questa destinazione. Ovunque andrà comunque, probabile che sia a parametro zero dopo aver rescisso con l’Inter. In secondo piano poi c’è il Tucu Correa. L’argentino non vorrebbe lasciare l’Inter a nessun costo ma, in caso di offerta che pareggi l’investimento fatto dall’Inter per prenderlo dalla Lazio, il terreno potrebbe vacillare.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti